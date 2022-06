Kendrick Lamar | arriva in Italia la biografia “The Butterfly Effect”

(Di giovedì 23 giugno 2022) Due anni dopo la prima pubblicazione negli USA,anche in“The”, la primadel musicista statunitense. Il libro firmato dal giornalista Marcus J. Moore, è disponibile da mercoledì 22 giugno in tutte le librerie e in formato digitale, pubblicato da Il Castello marchio Chinaski Edizioni. La releasenella settimana dell’unico liveno dell’artista, a Milano per promuovere il quinto album “Mr. Morale & the Big Steppers” pubblicato lo scorso maggio.è al momento il rapper più influente e famoso del mondo, vincitore di un Premio Pulitzer per la musica, di ben tredici Grammy Awards, protagonista dell’ultimo Half Time Show del Superbowl e nominato ...

