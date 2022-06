Inter | calendario amichevoli estive 2022 | il programma e gli orari di tutte le partite

Pubblicità

Inter : #InterFans, manca sempre meno al sorteggio del calendario ? Chi incontreremo alla prima giornata? ?? Fate uno scree… - guidocaprini : RT @Inter: #InterFans, manca sempre meno al sorteggio del calendario ? Chi incontreremo alla prima giornata? ?? Fate uno screen e commentat… - damiele1971 : RT @Inter: #InterFans, manca sempre meno al sorteggio del calendario ? Chi incontreremo alla prima giornata? ?? Fate uno screen e commentat… - Pasqual23446853 : RT @Inter: #InterFans, manca sempre meno al sorteggio del calendario ? Chi incontreremo alla prima giornata? ?? Fate uno screen e commentat… - la_stordita : RT @Inter: #InterFans, manca sempre meno al sorteggio del calendario ? Chi incontreremo alla prima giornata? ?? Fate uno screen e commentat… -

Commenta per primo Paulo Dybala aspetta l'e anche se un nuovo incontro per provare a definire l'accordo fra il suo agente Jorge Antun e l'ad Beppe Marotta non è ancora stato messo in, prima di considerare altre offerte o idee ...... ad esempio la serie di grandi partite che l'ebbe consecutivamente o quasi in particolare a febbraio incise non poco sul sorpasso da parte del Milan . Juventus,Serie A 2021 - 2022/ ...Con un doppio evento dedicato ai giovani talenti dell’organo, in programma il 23 e il 24 giugno prossimi, prosegue il Festival del Mediterraneo, edizione 2022 ...Il Monza venerdì 24 giugno, giorno tra l'altro del patrono San Giovanni, conoscerà il suo primo calendario della Serie A TIM ...