Pubblicità

BergamoNews.it

Avevano lasciato il movimento i deputati Francesco Forciniti e Francescooltre ai senatori Rosa Silvana Abate, Margherita Corrado, Bianca Laura Granato e Nicola Morra,della ...Avevano lasciato il movimento i deputati Francesco Forciniti e Francescooltre ai senatori Rosa Silvana Abate, Margherita Corrado, Bianca Laura Granato e Nicola Morra,della ... Il presidente De Sapia: “Ufficio per il Processo, entro fine mese in servizio tutti i 46 addetti” Il magistrato, Donatella Nava, trasportato in ambulanza: «Situazione insostenibile per la salute di chi lavora qui». Mancano i pezzi di ricambio, tempi lunghi per le autorizzazioni del ministero per l ...Sono due, al momento, secondo quanto apprende l’AGI, i parlamentari calabresi eletti nelle liste dei Cinquestelle che hanno lasciato il movimento per seguire Luigi Di Maio. Si tratta dei deputati Dali ...