Ha ingerito metadone | bimbo di 9 anni in coma

Non si sa ancora come un bimbo di 9 anni, che è in coma, abbiadel. Spunta una bottiglina di tè sospetta. Indaga la Procura di Palermo. Paura per un bambino che in provincia di Palermo sembra che abbia bevuto ilda una bottiglina . Il ...Un bimbo di 9 anni è stato trasportato dai sanitari del 118 in coma all'ospedale pediatrico Di Cristina di Palermo dopo aver. Il piccolo è stato ricoverato nel reparto di Terapia intensiva, dove ci sono anche i genitori, originari di Pioppo, una frazione di Monreale. La Procura ha aperto un fascicolo, al ...Un bambino di 9 anni è stato ricoverato nel reparto di terapia intensiva dopo aver ingerito del metadone. Bevanda offerta da alcuni ragazzini Ad attendere notizie del figlio ci sono i genitori, ...Una vicenda tutta da chiarire quella successa a Pioppo, una frazione di Monreale, dove un bambino di nove anni è finito in coma dopo aver ingerito ...