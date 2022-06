(Di giovedì 23 giugno 2022) “È un piacere scriverti a nome del governo della Comunidad diper esprimere il nostro interesse per lo sviluppo di un Gran Premio di Formula 1 a“. Comincia così lache l’amministrazione della Comunidad de, presieduta da Isabel Díaz Ayuso, ha inviato al numero 1 della F1. L’obiettivo della città castigliana, infatti, è proporsi come sede di un nuovo GP, un evento che sarebbe utile per lo “sviluppo economico e sociale” della zona. Zona che a sua volta può offrire “una rete di trasporti ampia ed efficiente, un buon clima, attrazioni culturali, gastronomiche e ambientali”, nonché “buone infrastrutture alberghiere e un’offerta commerciale molto diversificata”. SportFace.

Pubblicità

MaSte92_ : RT @sportface2016: #F1, #Madrid si candida per ospitare un GP: la lettera a Stefano #Domenicali - sportface2016 : #F1, #Madrid si candida per ospitare un GP: la lettera a Stefano #Domenicali -

FormulaPassion.it

Oltre all'impianto di Morata de Tajuña , che è ancora in fase di studio, la Formula 1 potrebbe essere ospitata da un altro tracciato posto nella Comunità di, peraltro già sede del Gran ...... reduce da una stagione vissuta quasi da separato in casa al Real. Sei punti e momentaneo secondo posto per la selezione allenata da Dragan 'Pixie' Stojkovic , che in autunno sial ... Madrid si candida ad ospitare un GP “È un piacere scriverti a nome del governo della Comunidad di Madrid per esprimere il nostro interesse per lo sviluppo di un Gran Premio di Formula 1 a Madrid“. Comincia così la lettera che l’amminist ...El presidente finlandés, Sauli Niinistö, viajará el 28 de junio a España para asistir a la cumbre de la OTAN que se celebrará los días 29 y 30, en la que se abordará la posible adhesión de ...