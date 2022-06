Elisa Esposito | la ‘Prof del corsivo’ a FqMagazine | “Blanco | Giorgia e Sangiovanni cantano in corsivo Tanti genitori mi scrivono dicendo che i figli hanno iniziato a parlarlo”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 23 giugno 2022) Innanzitutto facciamo un passo indietro. Che percorsi di studi ha seguito e quando ha deciso di sbarcare su TikTok?Ho 19 anni, quasi 20. Ho fatto una scuola di estetica, nel frattempo ho aperto i profili social e verso ottobre scorso ho visto che stavo aumentando di numeri e così ho. È stato per gioco durante la quarantena perché mi annoiavo, non avevo nulla da fare e da lì è nato tutto. In un TikTok del 20 giugno scorso ha detto: ‘Sono fiera del mio percorso, di dove sto arrivando”. Cosa intendeva? Si definisce una star dei social?No, per il momento non sono una star, ci sono personaggi con molti più follower (ne ha 266mila su Instagram e 781.1mila su TikTok, ndr). Questo è ancora l’inizio e spero di arrivare molto più in alto. La sua massima aspirazione qual è?Il primo è un milione. Di follower. Veniamo ora al fenomeno del ‘parlare in ...