Cura intelligente del prato: Segway presenta la tecnologia del suo nuovo tosaerba robotico a Spoga+Gafa 2022 a Colonia (Di giovedì 23 giugno 2022) PECHINO, 23 giugno 2022 /PRNewswire/



Gli amanti dell'outdoor e del giardino troveranno tutto ciò che desiderano dal 19 al 21 giugno alla fiera Spoga+Gafa garden lifestyle di Colonia. Oltre a campeggio, barbecue e accessori sportivi, l'attenzione sarà rivolta agli utensili da giardinaggio. Quest'anno, gli aiuti intelligenti sono particolarmente importanti. Gli appassionati di giardinaggio beneficeranno di tecnologie come quella del "Navimow". Il robot intelligente per la falciatura del prato è stato sviluppato dalla nota azienda Segway. In vista del culmine della stagione di falciatura, la consegna dei tagliaerba ai primi utilizzatori è iniziata di recente in Belgio, Italia e Germania, seguita da altri 8 mercati, tra cui Austria, Danimarca, Finlandia, Svezia, Norvegia, Paesi Bassi, ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 23 giugno 2022) PECHINO, 23 giugno/PRNewswire/Gli amanti dell'outdoor e del giardino troveranno tutto ciò che desiderano dal 19 al 21 giugno alla fieragarden lifestyle di. Oltre a campeggio, barbecue e accessori sportivi, l'attenzione sarà rivolta agli utensili da giardinaggio. Quest'anno, gli aiuti intelligenti sono particolarmente importanti. Gli appassionati di giardinaggio beneficeranno di tecnologie come quella del "Navimow". Il robotper la falciatura delè stato sviluppato dalla nota azienda. In vista del culmine della stagione di falciatura, la consegna dei tagliaerba ai primi utilizzatori è iniziata di recente in Belgio, Italia e Germania, seguita da altri 8 mercati, tra cui Austria, Danimarca, Finlandia, Svezia, Norvegia, Paesi Bassi, ...

