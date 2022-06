Ciclismo | Wout van Aert salterà i campionati nazionali per una botta al ginocchio

Leggi su oasport

(Di giovedì 23 giugno 2022) Una lista infinita di forfait. È la settimana deidi, ma si stanno succedendo a mano a mano le rinunce: il primo luglio scatterà il Tour de France e nessuno dei corridori che saranno protagonisti poi alla Grande Boucle vuol rovinare la propria condizione (con anche il pericolo Covid-19 che incombe). Oggi è la volta divanrinunciare alla difesa della propria maglia di campione belga: l’uomo della Jumbo-Visma non sarà infatti al via domenica della prova in linea. Le sue parole: “Penso sia un vero peccato non poter difendere la maglia. Normalmente non salterei mai i. Mi dispiace anche dover saltare la crono perché non si adattava al calendario, tuttavia questa è la decisione più saggia perché non voglio ...