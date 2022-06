Calciomercato Sampdoria: è derby per Puscas del Pisa (Di giovedì 23 giugno 2022) Calciomercato Sampdoria, sarà sfida con il Genoa per accaparrarsi Puscas, l’attaccante del Pisa, ma di proprietà del Reading La Sampdoria si è inserita nella corsa a George Puscas. L’attaccante rumeno classe ’96, di proprietà del Reading ma in prestito al Pisa nella scorsa stagione, rappresenta un profilo adeguato alle esigenze tecniche ed economiche della società blucerchiata. Come riportato da Sky Sport, su Puscas ci sono anche Cagliari e Genoa. I liguri, nella giornata di oggi, hanno sondato il terreno anche con l’intermediario italiano del calciatore. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 23 giugno 2022), sarà sfida con il Genoa per accaparrarsi, l’attaccante del, ma di proprietà del Reading Lasi è inserita nella corsa a George. L’attaccante rumeno classe ’96, di proprietà del Reading ma in prestito alnella scorsa stagione, rappresenta un profilo adeguato alle esigenze tecniche ed economiche della società blucerchiata. Come riportato da Sky Sport, suci sono anche Cagliari e Genoa. I liguri, nella giornata di oggi, hanno sondato il terreno anche con l’intermediario italiano del calciatore. L'articolo proviene da Calcio News 24.

