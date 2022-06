Billie Joe Armstrong manda in visibilio i fan: commenti infiammati (Di giovedì 23 giugno 2022) Billie Joe Armstrong ha fatto letteralmente impazzire i suoi fan con l’ultimo post Instagram. Il frontman dei Green Day in compagnia di un mito Anche per i Green Day è… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Antonio su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di giovedì 23 giugno 2022)Joeha fatto letteralmente impazzire i suoi fan con l’ultimo post Instagram. Il frontman dei Green Day in compagnia di un mito Anche per i Green Day è… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Antonio su BlogLive.it.

Pubblicità

kxrtcxcaine : RT @Benni8aroni: La mia mente ancora ferma su billie joe che piange durate jesus of suburbia ma come dovrei fare a studiare - Vinodililla : Una settimana fa Billie Joe Armstrong mi cantava davanti - rebmustdie : billie joe con la bandiera bisessuale il mio uomo - rebmustdie : RT @Benni8aroni: La mia mente ancora ferma su billie joe che piange durate jesus of suburbia ma come dovrei fare a studiare - Benni8aroni : La mia mente ancora ferma su billie joe che piange durate jesus of suburbia ma come dovrei fare a studiare -