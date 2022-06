Atalanta | Ederson vicinissimo | soldi più contropartite alla Salernitana

(Di giovedì 23 giugno 2022) Calciomercato: il primo colpo estivo della Dea sarà, raggiunto l’accordo con laIl primo colpo dell’per la prossima stagione sarà. La Dea ha trovato l’accordo con laper il centrocampista che si è messo in mostra da gennaio a maggio con i granata. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, la trattativa è stata chiusa intorno ai 18 milionicomprese. E proprio sui calciatori che arriveranno a Salerno c’è da scegliere: sul piatto sono stati messi Lovato, Ruggeri e Zortea, ma attenzione anche all’ipotese Okoli. Va deciso chi vestirà in granata, ma la trattativa è ormai indirizzata. L'articolo proviene da Calcio News 24.

