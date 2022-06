Allegri denuncia l’ex, ma Claudia Ughi si difende: «Una madre non può fare “figli e figliastri”» (Di giovedì 23 giugno 2022) Ci sarà il prossimo 5 luglio l’udienza preliminare in cui dovrà comparire Claudia Ughi, ex compagna dell’allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, da lui accusata di appropriazione indebita e violazione degli obblighi familiari. Allegri e la Ughi si erano conosciuti a Livorno e avevano iniziato una relazione nel 2003: la donna aveva già una figlia, nata da una precedente relazione, e nel 2011 ha dato alla luce il figlio dell’allenatore. Nel 2017 la fine della storia, con un accordo per il mantenimento del bambino: un assegno di 10mila euro al mese e un contributo per la vacanza, la casa e gli studi. Poi nel gennaio 2021 l’allenatore, allora ex della Juventus, chiede al Tribunale di Torino che venga rivisto l’importo dell’assegno da 10 a 5mila euro al mese ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 23 giugno 2022) Ci sarà il prossimo 5 luglio l’udienza preliminare in cui dovrà comparire, ex compagna dell’allenatore della Juventus, Massimiliano, da lui accusata di appropriazione indebita e violazione degli obblighi familiari.e lasi erano conosciuti a Livorno e avevano iniziato una relazione nel 2003: la donna aveva già unaa, nata da una precedente relazione, e nel 2011 ha dato alla luce ilo dell’allenatore. Nel 2017 la fine della storia, con un accordo per il mantenimento del bambino: un assegno di 10mila euro al mese e un contributo per la vacanza, la casa e gli studi. Poi nel gennaio 2021 l’allenatore, allora ex della Juventus, chiede al Tribunale di Torino che venga rivisto l’importo dell’assegno da 10 a 5mila euro al mese ...

