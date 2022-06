Terremoto Maria De Filippi | è finita così | una tragedia per i fan

Leggi su ildemocratico

(Di mercoledì 22 giugno 2022) Un’indiscrezione dell’ultima ora ha letteralmente gelato il sangue del pubblico di Canale 5. La notizia è delle più sconvolgenti Quelle che stiamo vivendo in questi giorni sono ore cruciali per il futuro delle reti Mediaset. È proprio in questo periodo dell’anno infatti che i vertici della Rete decidono quelle che saranno le sorti del palinsesto in vista della prossima stagione televisiva. Per i corridoi dell’emittente di Cologno Monzese tira una certa aria di cambiamento.De(Websource)Quest’anno infatti, diversi programmi targati Mediaset hanno fatto registrare una crisi legata agli ascolti, motivo per cui Pier Silvio Berlusconi e tutti i suoi collaboratori stanno cercando di correre ai ripari. Per l’amministratore delegato e vicepresidente della Rete non sarà un’impresa semplicissima. Tuttavia, già in passato ha ...