Sport in tv oggi (mercoledì 22 giugno): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming (Di mercoledì 22 giugno 2022) oggi mercoledì 22 giugno ci aspetta una giornata ricca di Sport. Proseguono i Mondiali di nuoto a Budapest: si assegnano nuove medaglie in vasca, da non perdere Italia-Ungheria per il torneo di pallanuoto femminile. Ultima giornata per gli Europei di scherma, avanzano i tornei di tennis della settimana e a Eastbourne si attende il debutto di Jannik Sinner. L’Italia torna in campo per la Nations League di volley maschile fronteggiando la Germania. Da seguire con attenzione la cronometro dei Campionati Italiani di ciclismo, Dove Filippo Ganna cercherà il tricolore. Da seguire anche le ranking series di lotta a Roma, le qualificazioni a Wimbledon, la tappa di Coppa del Mondo di tiro con l’arco e tanto altro ancora. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli ... Leggi su oasport (Di mercoledì 22 giugno 2022)22ci aspetta una giornata ricca di. Proseguono i Mondiali di nuoto a Budapest: si assegnano nuove medaglie in vasca, da non perdere Italia-Ungheria per il torneo di pallanuoto femminile. Ultima giornata per gli Europei di scherma, avanzano i tornei di tennis della settimana e a Eastbourne si attende il debutto di Jannik Sinner. L’Italia torna in campo per la Nations League di volley maschile fronteggiando la Germania. Da seguire con attenzione la cronometro dei Campionati Italiani di ciclismo,Filippo Ganna cercherà il tricolore. Da seguire anche le ranking series di lotta a Roma, le qualificazioni a Wimbledon, la tappa di Coppa del Mondo di tiro con l’arco e tanto altro ancora. Di seguito il calendario completo, ildettagliato, tutti gli ...

