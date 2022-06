Sembra Natale ma è giugno | L’Italia fa i conti con devastanti temporali oltre che con Caronte e la siccità (Di mercoledì 22 giugno 2022) Caronte è arrivato sulL’Italia e ha già cominciato a far salire vertiginosamente le temperature, come già ampiamente previsto nei giorni scorsi. Si tratta dell’ennesima ondata di calore che investe la penisola italiana in queste ultime settimane. Le popolazioni da Nord a Sud hanno dovuto fare i conti con Hannibal e Scipione, che già avevano fatto boccheggiare parecchio e che avevano scatenato uno sbalzo termico notevolissimo nel giro di pochi giorni. Ora tocca a Caronte, che rischia di disintegrare diversi record che resistono ormai da quasi 20 anni, ovvero da quella rovente estate del 2003. Le colonnine di mercurio raggiungeranno quote mai viste per questo periodo, con le temperature che arriveranno anche a 8/10 gradi di più rispetto alle medie di fine giugno. Chiaramente, queste ... Leggi su periodicoitaliano (Di mercoledì 22 giugno 2022)è arrivato sule ha già cominciato a far salire vertiginosamente le temperature, come già ampiamente previsto nei giorni scorsi. Si tratta dell’ennesima ondata di calore che investe la penisola italiana in queste ultime settimane. Le popolazioni da Nord a Sud hanno dovuto fare icon Hannibal e Scipione, che già avevano fatto boccheggiare parecchio e che avevano scatenato uno sbalzo termico notevolissimo nel giro di pochi giorni. Ora tocca a, che rischia di disintegrare diversi record che resistono ormai da quasi 20 anni, ovvero da quella rovente estate del 2003. Le colonnine di mercurio raggiungeranno quote mai viste per questo periodo, con le temperature che arriveranno anche a 8/10 gradi di più rispetto alle medie di fine. Chiaramente, queste ...

Pubblicità

infoitinterno : Estate ma sembra dicembre: tempesta di grandine, manto bianco come a Natale - mummy53690440 : Estate ma sembra dicembre: tempesta di grandine, manto bianco come a Natale FOTO - leggoit : Estate ma sembra dicembre: tempesta di grandine, manto bianco come a Natale FOTO - TePijo : @Laudantes Ma,Toni non mi sembra,a me ricorda un Di Natale - HONEVUS : MULTIVERSE OF MADNESS DISPONIBILE SU DISNEY+ MI SEMBRA NATALE -