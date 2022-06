Schiavi del lavoro tutta la vita. L’ultimo dramma svela un fenomeno diffuso (Di mercoledì 22 giugno 2022) Un operaio di 72 anni, Donato Marti, originario di Avetrana (Taranto), è morto a Lecce dove era impegnato in alcuni lavori di ristrutturazione di un immobile in via Parini, nei pressi del cuore commerciale della città. Secondo i primi rilievi, sembra che l’uomo, per cause da accertare, sia caduto da un’altezza di circa cinque metri mentre insieme ad altri operai era impegnato ad installare un montacarichi. Una morte ordinaria, nel Paese dove si muore di lavoro con impressionante regolarità mentre le parole di cordoglio e gli impegni su controlli e sicurezza si moltiplicano in occasione delle ricorrenze. In Italia si continua a morire di lavoro con impressionante regolarità A stupire dovrebbe essere anche che un settantaduenne si ritrovi arrampicato su un cantiere, come se l’età e l’usura del lavoro siano variabili che non possano ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 22 giugno 2022) Un operaio di 72 anni, Donato Marti, originario di Avetrana (Taranto), è morto a Lecce dove era impegnato in alcuni lavori di ristrutturazione di un immobile in via Parini, nei pressi del cuore commerciale della città. Secondo i primi rilievi, sembra che l’uomo, per cause da accertare, sia caduto da un’altezza di circa cinque metri mentre insieme ad altri operai era impegnato ad installare un montacarichi. Una morte ordinaria, nel Paese dove si muore dicon impressionante regolarità mentre le parole di cordoglio e gli impegni su controlli e sicurezza si moltiplicano in occasione delle ricorrenze. In Italia si continua a morire dicon impressionante regolarità A stupire dovrebbe essere anche che un settantaduenne si ritrovi arrampicato su un cantiere, come se l’età e l’usura delsiano variabili che non possano ...

