' Salviamo la piazza' - Cronaca - lanazione it

Pubblicità

effe_ti : RT @AdriDaLambrate: @IPizzocchero Salviamo i murales storici di Largo Murani anche partecipando al presidio di lunedì 20, ore 18-19,30, nei… - IPizzocchero : RT @AdriDaLambrate: Salviamo i murales storici di Largo Murani anche partecipando al presidio di lunedì 20, ore 18-19,30, nei giardini dell… - AdriDaLambrate : @IPizzocchero Salviamo i murales storici di Largo Murani anche partecipando al presidio di lunedì 20, ore 18-19,30,… - AdriDaLambrate : Salviamo i murales storici di Largo Murani anche partecipando al presidio di lunedì 20, ore 18-19,30, nei giardini… -

LA NAZIONE

A protestare per le condizioni in cui si trovano lae gli spazi immediatamente adiacenti sono alcune residenti, che chiedono un'azione decisa di pulizia e, magari, un maggior rispetto per un ...... il concorso di idee lanciato dal comitato 'viale Marconi' con l'associazione di giovani ... Poi Rueda farebbe demolirebbe anche l'asse attrezzato che giunge fino indella Marina (nei ... "Salviamo la piazza" A quella piazza che si estende davanti all’asilo della frazione sono affezionate, ci passano spesso, la considerano, giustamente, un po’ anche loro e a vederla sciupata e ’abbandonata’ all’incuria pro ...A Montesacro i residenti aprono un nuovo fronte di scontro sulla gestione del territorio. Dopo le proteste per il dilagare della movida selvaggia a viale Gottardo e dintorni e dopo quelle per il contr ...