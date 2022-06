Roma, aggrediscono e imbavagliano una 99enne per rapinarla: caccia a 2 uomini (Di mercoledì 22 giugno 2022) Momenti di terrore a Roma per un’anziana signora di 99 anni che è stata aggredita e rapinata in casa propria da due malviventi. La donna si trovava nel proprio appartamento in via dei Lauri, nel quartiere Prenestino – Centocelle, quando è stata sorpresa da due uomini intorno alle ore 14.30. 99enne imbavagliata e rapinata in casa da due italiani: caccia ai ladri Dopo essersi introdotti nell’abitazione della 99enne, i due rapinatori hanno immobilizzato e imbavagliato la donna. Subito dopo le hanno strappato di dosso una collanina d’oro e gli orecchini, anche questi d’oro. Non contenti, si sono messi alla ricerca di un “bottino” più sostanzioso e hanno iniziato a frugare in tutte le stanze, mettendo a soqquadro la casa. Non trovando nulla, i due malviventi si sono dati alla fuga prima dell’arrivo delle ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 22 giugno 2022) Momenti di terrore aper un’anziana signora di 99 anni che è stata aggredita e rapinata in casa propria da due malviventi. La donna si trovava nel proprio appartamento in via dei Lauri, nel quartiere Prenestino – Centocelle, quando è stata sorpresa da dueintorno alle ore 14.30.imbavagliata e rapinata in casa da due italiani:ai ladri Dopo essersi introdotti nell’abitazione della, i due rapinatori hanno immobilizzato e imbavagliato la donna. Subito dopo le hanno strappato di dosso una collanina d’oro e gli orecchini, anche questi d’oro. Non contenti, si sono messi alla ricerca di un “bottino” più sostanzioso e hanno iniziato a frugare in tutte le stanze, mettendo a soqquadro la casa. Non trovando nulla, i due malviventi si sono dati alla fuga prima dell’arrivo delle ...

Pubblicità

CorriereCitta : Roma, aggrediscono e imbavagliano una 99enne per rapinarla: caccia a 2 uomini - blogesquilino : Roma. Aggrediscono una cameriera per rapinarla: interviene il datore di lavoro, preso a pugni scippato pure lui - CorriereCitta : Roma. Aggrediscono una cameriera per rapinarla: interviene il datore di lavoro, preso a pugni scippato pure lui - FrancescoBlotto : #Automobilisti aggrediscono attivisti per il #clima: la protesta sul #Raccordo blocca il #traffico - Marilenapas : RT @fanpage: Gli attivisti e le attiviste, come protesta, hanno deciso di bloccare nuovamente il Grande Raccordo Anulare. Questa volta, per… -