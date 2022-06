Per Julian Assange, fino ai tempi supplementari (Di mercoledì 22 giugno 2022) Si è tenuta ieri alla Federazione nazionale della stampa una importante conferenza, collegato da Buenos Aires il premio Nobel per la pace Adolfo Pérez Esquivel, promotore con la Madre de L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di mercoledì 22 giugno 2022) Si è tenuta ieri alla Federazione nazionale della stampa una importante conferenza, collegato da Buenos Aires il premio Nobel per la pace Adolfo Pérez Esquivel, promotore con la Madre de L'articolo proviene da il manifesto.

Pubblicità

amnestyitalia : Tra poco inizia l'incontro 'Contro l'estradizione negli Stati Uniti di Julian #Assange' con il Premio Nobel per la… - Avvenire_Nei : Appello della stampa per fermare l'estradizione di Julian #Assange in Usa - _Nico_Piro_ : #17giugno venerdì nero per la libertà di stampa e la democrazia. Il Regno Unito approva l’estradizione di Julian As… - EmilianoMaveri : RT @PBerizzi: Comunque la si pensi su Julian Assange una cosa deve essere chiara: il giornalismo non è un crimine. Se crediamo davvero che… - pameladiverona : RT @francescopn01: Julian Assange è nato in Australia ma, nonostante ciò, è in galera in una prigione inglese, e lo aspetta una prigione am… -