Lega Pro: accordo con ateneo Tor Vergata per formare dirigenti (Di mercoledì 22 giugno 2022) Consolidare e far evolvere le competenze di gestione strategica e di leadership di chi opera all'interno delle società di Lega Pro. È questo l'obiettivo dell'accordo firmato tra la Lega Pro e l'... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 22 giugno 2022) Consolidare e far evolvere le competenze di gestione strategica e di leadership di chi opera all'interno delle società diPro. È questo l'obiettivo dell'firmato tra laPro e l'...

Pubblicità

glooit : Lega Pro: accordo con ateneo Tor Vergata per formare dirigenti leggi su Gloo - MasterMMSport : RT @LegaProOfficial: ??? Firmato accordo tra #LegaPro e @unitorvergata per un corso di formazione dirigenti e quadri dei Club di #SerieC. Pr… - ElArgentoSorare : Per tutti quelli interessati, è appena uscito il calendario della nuova stagione della Lega Jupiler Pro League (22/… - ptvtelenostra : Indice di liquidità bocciato dal Tar: esultano 17 club di Lega Pro - PEFIORENTINA : RT @LegaProOfficial: ??? Firmato accordo tra #LegaPro e @unitorvergata per un corso di formazione dirigenti e quadri dei Club di #SerieC. Pr… -