Koulibaly: «Quando giochi per il Napoli è come se giocassi per una piccola Nazione» (Di mercoledì 22 giugno 2022) Koulibaly ha rilasciato un’intervista a Bbc Sport Africa, affrontando diversi temi, dal suo legame con il Napoli alla corsa per il titolo che ha visto protagonisti i partenopei nel campionato appena terminato. Il difensore senegalese, al centro di diverse voci di mercato, si è anche proiettato alle sfide della prossima stagione. «Ci saranno diversi cambiamenti la prossima stagione. Perderemo alcuni giocatori: qualcuno se ne andrà, ci sono diversi contratti in scadenza… Vedremo cosa accadrà, ma sapere che saremo in Champions ci aiuterà a prepararci adeguatamente. So che il Napoli farà di tutto per lottare ancora per il titolo» Non aver vinto lo Scudetto è un rimpianto. «Non posso dire di essere totalmente felice, perché la corsa allo scudetto era molto sentita anche per noi, ma purtroppo non siamo riusciti a fare tutti i punti che ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 22 giugno 2022)ha rilasciato un’intervista a Bbc Sport Africa, affrontando diversi temi, dal suo legame con ilalla corsa per il titolo che ha visto protagonisti i partenopei nel campionato appena terminato. Il difensore senegalese, al centro di diverse voci di mercato, si è anche proiettato alle sfide della prossima stagione. «Ci saranno diversi cambiamenti la prossima stagione. Perderemo alcuni giocatori: qualcuno se ne andrà, ci sono diversi contratti in scadenza… Vedremo cosa accadrà, ma sapere che saremo in Champions ci aiuterà a prepararci adeguatamente. So che ilfarà di tutto per lottare ancora per il titolo» Non aver vinto lo Scudetto è un rimpianto. «Non posso dire di essere totalmente felice, perché la corsa allo scudetto era molto sentita anche per noi, ma purtroppo non siamo riusciti a fare tutti i punti che ...

