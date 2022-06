Covid-19, italiani su tutte le furie: “Lockdown subito” (Di mercoledì 22 giugno 2022) Nonostante siano passati più di due anni, il Covid-19 circola ancora in Italia. Negli ultimi giorni il numero dei positivi sembra in leggero aumento rispetto alle settimane scorse. È l’effetto della variante Omicron 5, che, secondo gli esperti, sarebbe più virale e contagiosa. Su Twitter si diffonde l’hashtag “Lockdown subito” e migliaia di italiani vanno su tutte le furie. (Continua dopo la foto…) Covid-19, il bollettino di ieri I contagi da Covid-19 in Italia sono in risalita. Nel bollettino diffuso ieri dalla Protezione Civile e dal ministero della Salute sono 62.704 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia. Si registrano, inoltre, 62 morti per un totale di 167.842 decessi dall’inizio della pandemia. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati ... Leggi su tvzap (Di mercoledì 22 giugno 2022) Nonostante siano passati più di due anni, il-19 circola ancora in Italia. Negli ultimi giorni il numero dei positivi sembra in leggero aumento rispetto alle settimane scorse. È l’effetto della variante Omicron 5, che, secondo gli esperti, sarebbe più virale e contagiosa. Su Twitter si diffonde l’hashtag “” e migliaia divanno sule. (Continua dopo la foto…)-19, il bollettino di ieri I contagi da-19 in Italia sono in risalita. Nel bollettino diffuso ieri dalla Protezione Civile e dal ministero della Salute sono 62.704 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia. Si registrano, inoltre, 62 morti per un totale di 167.842 decessi dall’inizio della pandemia. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati ...

