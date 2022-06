“Chi ca**o è Strehler?: la devastante ignoranza di Fedez e dei suoi ospiti (Video) (Di mercoledì 22 giugno 2022) Roma, 22 giu — Che forza questo Fedez: se non ti pieghi alle sue lezioncine ideologiche da quattro soldi sull’integrazione (tenute dal suo attico miliardario, mica dalle case Aler), sui 72 generi esistenti e sul Ddl Zan (che non ha mai letto) non ci pensa due volte a darti dell’ignorante o dell’analfabeta funzionale. Salvo poi impantanarsi a sua volta in perle di spaventosa ignoranza — chiamiamola pure mancanza di cultura-base riguardo la città in cui risiede e ha fatto i soldi, altrimenti si offende — come, ad esempio non sapere chi sia Giorgio Strehler. E a quanto pare, non vergognarsene nemmeno un po’. Fedez e la puntata con Gerry Scotti E’ accaduto durante la puntata di Muschio Selvaggio di questa settimana, che ha visto come ospite Gerry Scotti. Il duo Fedez-Luis Sal si è confrontato con il ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 22 giugno 2022) Roma, 22 giu — Che forza questo: se non ti pieghi alle sue lezioncine ideologiche da quattro soldi sull’integrazione (tenute dal suo attico miliardario, mica dalle case Aler), sui 72 generi esistenti e sul Ddl Zan (che non ha mai letto) non ci pensa due volte a darti dell’ignorante o dell’analfabeta funzionale. Salvo poi impantanarsi a sua volta in perle di spaventosa— chiamiamola pure mancanza di cultura-base riguardo la città in cui risiede e ha fatto i soldi, altrimenti si offende — come, ad esempio non sapere chi sia Giorgio. E a quanto pare, non vergognarsene nemmeno un po’.e la puntata con Gerry Scotti E’ accaduto durante la puntata di Muschio Selvaggio di questa settimana, che ha visto come ospite Gerry Scotti. Il duo-Luis Sal si è confrontato con il ...

