Calenda e il 'progetto' Draghi: 'No a Renzi e Di Maio, sì a +Europa e liste civiche' (Di mercoledì 22 giugno 2022) Calenda va avanti e mette i paletti sul terzo polo: no a Renzi e no a Di Maio . Sì a +Europa e alle liste civiche. Con +Europa "e le liste civiche che stiamo portando a livello nazionale vogliamo ... Leggi su globalist (Di mercoledì 22 giugno 2022)va avanti e mette i paletti sul terzo polo: no ae no a Di. Sì ae alle. Con"e leche stiamo portando a livello nazionale vogliamo ...

Pubblicità

globalistIT : - simonavitelli60 : RT @AdalucDe: Calenda a me fa sorridere… agisce dicendo di voler rappresentare il terzo polo e poi di volta in volta prende a bastonate ch… - ConMax3 : @DeShindig @CarloCalenda @matteorenzi Spiace rilevare che, come al solito, lei abbia tirato Renzi dentro un contest… - carlo_masera : RT @AdalucDe: Calenda a me fa sorridere… agisce dicendo di voler rappresentare il terzo polo e poi di volta in volta prende a bastonate ch… - lucadoro_ : @danieledv79 @DeShindig @CarloCalenda @matteorenzi Dai basta ci rinuncio, sul progetto centrista se ne parla da 10… -