Brad Pitt ci apre le porte del suo universo onirico (Di mercoledì 22 giugno 2022) Brad Pitt ogni mattina va a caccia dei propri sogni. Per ricordarli appena si sveglia, tiene carta e penna sul comodino e annota tutto ciò che riesce a rievocare. «Ho scoperto che è davvero utile», racconta. «Sono curioso di sapere cosa succede lì dentro quando non sono al timone». Me lo dice in un recente pomeriggio mentre ci troviamo in un salotto inondato di luce, nella sua casa in stile Craftsman sulle colline di Hollywood. Le sue notti sono state a lungo tormentate da un sogno molto particolare, persistente e violento. Un vero incubo di cui, in seguito, mi ha descritto i particolari attraverso uno scambio di e-mail: Per quattro o cinque anni, il mio sogno più frequente era quello di venire aggredito e accoltellato. Avveniva sempre di notte, al buio: camminavo lungo il sentiero di un parco o su un pontile. All’improvviso, mentre passavo sotto un ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 22 giugno 2022)ogni mattina va a caccia dei propri sogni. Per ricordarli appena si sveglia, tiene carta e penna sul comodino e annota tutto ciò che riesce a rievocare. «Ho scoperto che è davvero utile», racconta. «Sono curioso di sapere cosa succede lì dentro quando non sono al timone». Me lo dice in un recente pomeriggio mentre ci troviamo in un salotto inondato di luce, nella sua casa in stile Craftsman sulle colline di Hollywood. Le sue notti sono state a lungo tormentate da un sogno molto particolare, persistente e violento. Un vero incubo di cui, in seguito, mi ha descritto i particolari attraverso uno scambio di e-mail: Per quattro o cinque anni, il mio sogno più frequente era quello di venire aggredito e accoltellato. Avveniva sempre di notte, al buio: camminavo lungo il sentiero di un parco o su un pontile. All’improvviso, mentre passavo sotto un ...

nutaella_thv : @ROBERTI6666 @ratherbedthanc @capannone4 vero tesoo ?? io dico come faccia brad pitt ancora a vivere sapendo che lui esiste ??????? - biancamurino : @ESTANCA2 Io appena brad pitt risponde al mio segui....lo sposo......giuro lo faccio... - biancamurino : @Alessia273 La mia amica segue brad pitt...e adesso posso dirlo ....io sono la sua nuova fiamma.... - ROBERTI6666 : @ratherbedthanc @capannone4 @nutaella_thv e comunque è bellissimo, capisco ora perché Brad Pitt lo invidia - ildab87 : @DanieleGianca In fondo anche tu sei bello come Brad Pitt -