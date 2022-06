Viabilità Roma Regione Lazio del 21-06-2022 ore 17:15 (Di martedì 21 giugno 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. Viabilità DEL 21 GIUGNO 2022 ORE 17.05 FEDERICO DI LERNIA BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio IL TRAFFICO SI STA INIZIANDO AD INTENSIFICARE, VEDIAMO NEL DETTAGLIO SUL RACCORDO ANULARE CODE PER TRAFFICO INTENSO IN CARREGGIATA ESTERNA DALLA Roma FIUMICINO A LLA DIRAMAZIONE Roma SUD IN INTERNA CODE TRA CASSIA BIS E SALARIA E TRA TIBURTINA E APPIA RALLENTAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA TOR CERVARA E IL RACCORDO IN USCITA DALLA CAPITALE CONSUETE FILE SULLA CASSIA TRA LA GIUSTINIANA E L’OLGIATA NELLE DUE DIREZIONI E SULLA CASILINA TRA GIARDINETTI E FINOCCHIO ANCHE QUI, NEI DUE SENSI DI MARCIA DA FEDERICO DI LERNIA E DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, AL ... Leggi su romadailynews (Di martedì 21 giugno 2022) Errore: L'attributo resource non è valido.DEL 21 GIUGNOORE 17.05 FEDERICO DI LERNIA BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLAIL TRAFFICO SI STA INIZIANDO AD INTENSIFICARE, VEDIAMO NEL DETTAGLIO SUL RACCORDO ANULARE CODE PER TRAFFICO INTENSO IN CARREGGIATA ESTERNA DALLAFIUMICINO A LLA DIRAMAZIONESUD IN INTERNA CODE TRA CASSIA BIS E SALARIA E TRA TIBURTINA E APPIA RALLENTAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA TOR CERVARA E IL RACCORDO IN USCITA DALLA CAPITALE CONSUETE FILE SULLA CASSIA TRA LA GIUSTINIANA E L’OLGIATA NELLE DUE DIREZIONI E SULLA CASILINA TRA GIARDINETTI E FINOCCHIO ANCHE QUI, NEI DUE SENSI DI MARCIA DA FEDERICO DI LERNIA E DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, AL ...

Pubblicità

LuceverdeRoma : ?? #Roma #Concerto - Stadio Olimpico ?? Domani #22Giugno sul palco Marco Mengoni ? Diverse le modifiche alla… - TuttoSuRoma : RT @romamobilita: #Roma #viabilità #Atac Venerdì dalle 10 alle 14 manifestazione a piazza della Repubblica. Possibile deviazione per le lin… - MassimoChiaram7 : RT @romamobilita: #Roma #viabilità Traffico segnalato come molto intenso sul Raccordo, tra Cassia bis e Salaria - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico segnalato come molto intenso sul Raccordo, tra Cassia bis e Salaria - MassimoChiaram7 : RT @romamobilita: #Roma #viabilità #RomaTpl Sospesi i lavori a via dei Pioppi, ripristinato il percorso della linea di bus 548. -