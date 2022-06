Un gruppo di studenti progetta una scatola high-tech per trasportare medicinali (Di martedì 21 giugno 2022) Il team Sustainabot presenterà la sua soluzione negli States. L'idea è nata all'interno del club di robotica del Collegio San Carlo e vuole offrire una soluzione al trasporto dei medicinali in contesti di emergenza Leggi su wired (Di martedì 21 giugno 2022) Il team Sustainabot presenterà la sua soluzione negli States. L'idea è nata all'interno del club di robotica del Collegio San Carlo e vuole offrire una soluzione al trasporto deiin contesti di emergenza

Pubblicità

ItaliaStartUp_ : Un gruppo di studenti progetta una scatola high-tech per trasportare medicinali - PorroPaola : RT @GiulioSiamoNoi: Iniziativa di un gruppo di studenti di @UWCCostaRica che hanno realizzato un murales per chiedere #veritaperGiulioRegen… - Marisa79564379 : RT @GiulioSiamoNoi: Iniziativa di un gruppo di studenti di @UWCCostaRica che hanno realizzato un murales per chiedere #veritaperGiulioRegen… - mocettast : RT @GiulioSiamoNoi: Iniziativa di un gruppo di studenti di @UWCCostaRica che hanno realizzato un murales per chiedere #veritaperGiulioRegen… - rugger099 : Dio mio hanno inviato sul gruppo dell'uni una foto con i drink di un evento e per l'analcolico c'era scritto anal o… -