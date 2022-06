Ucraina, la risoluzione di FdI: "Sì all'invio di armi come deciso lo scorso 1° marzo" (Di martedì 21 giugno 2022) La risoluzione di Fratelli d'Italia che sarà presentata in Senato dirà sì all'invio di armi all'Ucraina, rifacendosi al dl approvato lo scorso 1° marzo. Nessun contrasto dunque nei confronti del governo Draghi. Il documento che sarà presentato dal partito di Giorgia Meloni impegna il governo anche "a proseguire la propria azione di sostegno all’Ucraina di fronte all’invasione da parte della Federazione russa secondo le indicazioni contenute nella citata risoluzione, e nel rispetto del quadro di alleanze internazionali dell’Italia in sede europea; a promuovere e sostenere l’adozione di misure volte a difendere le economie nazionali dalle conseguenze negative derivanti dal conflitto russo ucraino". Il testo della risoluzione E in ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 21 giugno 2022) Ladi Fratelli d'Italia che sarà presentata in Senato dirà sì all'diall', rifacendosi al dl approvato lo1°. Nessun contrasto dunque nei confronti del governo Draghi. Il documento che sarà presentato dal partito di Giorgia Meloni impegna il governo anche "a proseguire la propria azione di sostegno all’di fronte all’invasione da parte della Federazione russa secondo le indicazioni contenute nella citata, e nel rispetto del quadro di alleanze internazionali dell’Italia in sede europea; a promuovere e sostenere l’adozione di misure volte a difendere le economie nazionali dalle conseguenze negative derivanti dal conflitto russo ucraino". Il testo dellaE in ...

