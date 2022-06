Tumore, Giovanni Allevi commuove: "Indietreggerò solo per prendere la rincorsa" (Di martedì 21 giugno 2022) Giovanni Allevi resterà per un periodo lontano dalle scene, ma non per questo non condividerà con il suo pubblico la battaglia che ha appena iniziato a combattere. Il pianista e compositore ha un mieloma - un Tumore che colpisce le... Leggi su europa.today (Di martedì 21 giugno 2022)resterà per un periodo lontano dalle scene, ma non per questo non condividerà con il suo pubblico la battaglia che ha appena iniziato a combattere. Il pianista e compositore ha un mieloma - unche colpisce le...

Pubblicità

aimac_it : ???Qualche giorno fa il #musicista #GiovanniAllevi ha annunciato di avere un #mieloma. ??Caro Giovanni, #Aimac??ti è… - infoitcultura : Giovanni Allevi, il messaggio ai suoi fan dopo la notizia del tumore - infoitcultura : Mieloma multiplo, come si manifesta e come si cura il tumore di cui soffre Giovanni Allevi - VanityFairIt : Il compositore ne ha dato notizia in questi giorni e oggi, in occasione della Giornata Nazionale per la lotta contr… - dilei_it : «??????????????????????????` ???????? ?????? ???????????????? ???? ????????????????… ?????? ?????? ????????????????????!» #21giugno -