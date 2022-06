Skincare per uomini, d’estate è fondamentale: come curare la pelle (Di martedì 21 giugno 2022) La Skincare routine è fondamentale per la pelle, soprattutto d’estate, anche per l’uomo. Ecco alcuni trucchi per idratare in modo adeguato la pelle In molti pensano che la cura della pelle, attraverso prodotti di bellezza, sia un ambito che interessa solo le donne. In realtà non è così. Skincare men (Pixabay)La pelle umana va idratata e curata a prescindere dal sesso, soprattutto d’estate, con l’esposizione al sole il quale comporta una maggiore secchezza della pelle. Va poi precisato che i prodotti di Skincare vanno sempre scelti in base al proprio tipo di pelle. In particolare d’estate si consigliano prodotti più leggeri e freschi. I prodotti per ... Leggi su vesuvius (Di martedì 21 giugno 2022) Laroutine èper la, soprattutto, anche per l’uomo. Ecco alcuni trucchi per idratare in modo adeguato laIn molti pensano che la cura della, attraverso prodotti di bellezza, sia un ambito che interessa solo le donne. In realtà non è così.men (Pixabay)Laumana va idratata e curata a prescindere dal sesso, soprattutto, con l’esposizione al sole il quale comporta una maggiore secchezza della. Va poi precisato che i prodotti divanno sempre scelti in base al proprio tipo di. In particolaresi consigliano prodotti più leggeri e freschi. I prodotti per ...

