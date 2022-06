Serie A: Inzaghi rinnova con l’Inter fino al 2024 (Di martedì 21 giugno 2022) 2022-06-21 19:38:20 Ecco quanto riportato poco fa, dalla Spagna, precisamente su Marca: lIl rapporto tra Simone Inzaghi e l’Inter continuerà per le prossime due stagioni. È arrivato in panchina con il difficile compito di far dimenticare Conte, allenatore che ha vinto la Serie A dopo più di un decennio di siccità e dopo una sola stagione, sembra di esserci riuscito. Questo corso ha vinto due titoli, la Coppa contro la Juventus di (2-4) e la Supercoppa Italiana (2-1) anche contro la ‘Vecchia Signora’. La sua buona stagione non si ferma a questi trofei, per quanto riguarda il campionato nazionale ha combattuto in Serie A con il Milan fino all’ultima giornata. In termini continentali, hanno raggiunto la fase a eliminazione diretta della Champions League, dove sono caduti contro il Liverpool, finalista ... Leggi su justcalcio (Di martedì 21 giugno 2022) 2022-06-21 19:38:20 Ecco quanto riportato poco fa, dalla Spagna, precisamente su Marca: lIl rapporto tra Simonecontinuerà per le prossime due stagioni. È arrivato in panchina con il difficile compito di far dimenticare Conte, allenatore che ha vinto laA dopo più di un decennio di siccità e dopo una sola stagione, sembra di esserci riuscito. Questo corso ha vinto due titoli, la Coppa contro la Juventus di (2-4) e la Supercoppa Italiana (2-1) anche contro la ‘Vecchia Signora’. La sua buona stagione non si ferma a questi trofei, per quanto riguarda il campionato nazionale ha combattuto inA con il Milanall’ultima giornata. In termini continentali, hanno raggiunto la fase a eliminazione diretta della Champions League, dove sono caduti contro il Liverpool, finalista ...

Pubblicità

sportface2016 : L'#Inter annuncia il rinnovo di #Inzaghi: #Lukaku dopo un minuto mette like su Instagram - AleInBiancoNero : @_ThousandN Aggiungerei, giocatore importante solo in un campionato scadente come la serie A e con un certo tipo di… - ItalianSerieA : New post: L’INTER E SIMONE INZAGHI INSIEME FINO AL 2024 - palermo24h : Serie A mercato. Ratificato il rinnovo di contratto di Simone Inzaghi con l’Inter - CalcioOggi : Inzaghi con l'Inter fino al 2024: adesso il rinnovo è ufficiale - La Gazzetta dello Sport -