Sanremo 2023: perché Chiara Ferragni è la scelta giusta (e che già ci piace) (Di martedì 21 giugno 2022) Mancano circa 8 mesi al Festival di Sanremo 2023, ma Amadeus, come ormai saprete, ha già giocato la sua carta vincente: Chiara Ferragni sarà la co-conduttrice della prima e dell’ultima serata della kermesse canora. Tra chi grida allo scandalo e chi annuncia che non lo vedrà (come ogni anno), una grandissima fetta di pubblico si dice entusiasta di questa scelta. E fa bene ad esserlo, perché con l’imprenditrice digitale sul palco più importante del nostro paese, ha inizio una rivoluzione. che già ci piace. Chiara Ferragni: perché è l’esempio giusto per le ragazze di oggi Le critiche a Sanremo, dai conduttori ai cantanti in gara, passando per gli ospiti e i cachet, fanno parte del gioco. Quindi per questa ... Leggi su dilei (Di martedì 21 giugno 2022) Mancano circa 8 mesi al Festival di, ma Amadeus, come ormai saprete, ha già giocato la sua carta vincente:sarà la co-conduttrice della prima e dell’ultima serata della kermesse canora. Tra chi grida allo scandalo e chi annuncia che non lo vedrà (come ogni anno), una grandissima fetta di pubblico si dice entusiasta di questa. E fa bene ad esserlo,con l’imprenditrice digitale sul palco più importante del nostro paese, ha inizio una rivoluzione. che già ciè l’esempio giusto per le ragazze di oggi Le critiche a, dai conduttori ai cantanti in gara, passando per gli ospiti e i cachet, fanno parte del gioco. Quindi per questa ...

Pubblicità

fanpage : “Fiera di te, di tutto quello che eri, di tutto quello che sei diventata” #chiaraferragni sarà una delle co-condutt… - SanremoRai : Anche in questa edizione confermati 25 campioni in gara, inclusi i 3 finalisti di Sanremo Giovani. Il regolamento… - browneyes_1805 : RT @yleniaindenial1: la conferma dell'esistenza del multiverso in Italia: Amadeus affiancato da Chiara Ferragni alla conduzione de festival… - aaalexa_ : RT @Hopingforthebe3: Chiara Ferragni hai un compito ben preciso per Sanremo 2023. E questo compito si chiama Dua Lipa. - IreneScog : RT @charlesxlando: quindi quando ufficializziamo charles a sanremo 2023? ne ho bisogno ?? -