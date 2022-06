Salernitana | assalto a Calafiori e Cancellieri

(Di martedì 21 giugno 2022) di Marco De Martino SALERNO – Giovani dalle grande qualità tecniche e già con una certa esperienza in serie A: è ormai chiaro come il sole che l’identikit dei calciatori che Morgan De Sanctis sta cercando per conto dellaè questo. Dopo aver messo gli occhi sui vari Gaetano e Zerbin del Napoli, Lucca del?Pisa,?Beruatto della Juve, Pinamonti e Pirola dell’Inter,?Salvatore Esposito della Spal, Lovato dell’Atalanta,e Felix della Roma e Cambiaso del Genoa, il direttore sportivo granata ha individuato un altro talento cristallino che potrebbe fare al caso della. Stiamo parlando di Matteo(nella foto) attaccante esterno classe 2002 cresciuto calcisticamente nella Roma ma di proprietà dell’Hellas Verona. Un’ala sgusciante, dalle grandissime doti tecniche e dall’ottimo fiuto del ...

L'Italia del fioretto femminile conquista la medaglia d'oro agli Europei: Francia annichilita L'Italia del fioretto femminile conquista la medaglia d'oro ad Antalya. Le ragazze di CT Stefano Cerioni h ... Per la salernitana dei Carabinieri questo è il quarto podio europeo in carriera: è stata argento a Tbilisi 2017 e bronzo a Strasburgo 2014 e Montreaux 2015.