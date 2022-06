Ratti addestrati per i primi soccorsi in caso di terremoto

Leggi su newstv

(Di martedì 21 giugno 2022)da soccorso per aiutare le vittime dei terremoti. Roditori fondamentali nel salvataggio di vite umane. Eventi drammatici hanno mostrato tutti i limiti umani e tecnologici indi catastrofi naturali come terremoti o crolli. Ogni minuto è prezioso per i soccorritori. Individuare una vittima intrappolata sotto alle macerie diventa una questione di vita e di morte. Oltre ai cani da soccorso e al loro prezioso fiuto, un nuovo progetto intende utilizzare i roditori per la ricerca delle persone ancora in vita, sotto le macerie. Hero Rats Project, APOPOLa giovane ricercatrice scozzese Donna Kean, 33 anni, sta collaborando in Tanzania con l’organizzazione no-profit APOPO, al progetto “Hero Rats Project”. L’obiettivo è l’addestramento deiper aiutare iindi ...