Maturità 2022 | Polizia di Stato e Skuola net contro le fake news sulle tracce della prima prova

(Di martedì 21 giugno 2022): si torna alle prove scritte dopo due anni ed è il momento anche per il ritorno di 'al sicuro', la campagna promossa dalladie dal portale.net per ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Esame di maturità, domani il via. Sette tracce per la prima prova scritta. Nella seconda prova Latino al Classico,… - CinqueColonne : Meno di 24 ore all'inizio dell'esame di Stato 2022 Articolo a cura di Mario Tortoriello - orvietonews : Maturità 2022. 'Il futuro ha bisogno del contributo di tutti e quello di voi giovani è prezioso': Iniziano mercoled… - skuolanet : Simulazioni Prima Prova Esame di Stato 2022: tutti gli esempi - skuolanet : Prima prova Maturità 2022: i possibili autori da studiare -

: si torna alle prove scritte dopo due anni ed è il momento anche per il ritorno di 'al sicuro', la campagna promossa dalla Polizia di Stato e dal portale Skuola.net per ...E per quanto riguarda la bocciatura Sì può essere bocciati allama è decisamente raro. Appena un anno fa, gli studenti bocciati in sede d'esame sono stati appena lo 0,2%. Negli anni ...