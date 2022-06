LIVE – Trevisan-Andreescu 0-0 | primo turno Wta Bad Homburg 2022 | RISULTATO in DIRETTA

(Di martedì 21 giugno 2022) Ile latestuale di, sfida valida per ildel torneo Wta 250 di Bad. L’azzurra, all’esordio nella stagione su erba, troverà subito un ostacolo molto duro come la canadese. Quest’ultima, rientrata sul circuito lo scorso aprile, sta cercando di trovare un po’ di continuità fisica e risalire la classifica, che attualmente la vede alla posizione numero sessantanove. Nonostante la differenza di ranking, sarà proprio lei a partire largamente con i favori del pronostico. Tra le due c’è solamente un precedente. La nordamericana s’impose in due set ma lo scontro diretto andò in scena allo di circuito minore e ben cinque anni fa. E’ dunque molto poco indicativo per Martina, che ...

Pubblicità

zazoomblog : LIVE – Trevisan-Andreescu primo turno Wta Bad Homburg 2022: RISULTATO in DIRETTA - #Trevisan-Andreescu #primo… -

RISULTATI "Bad Homburg Open presented by Engel &Voelkers" WTA 250 Bad Homburg, Germania 19 - 25 giugno, 2022 $251.750 - erba SINGOLARE Primo turno (7) Martina(ITA) c. Bianca Andreescu (CAN) ...SEGUI LA DIRETTAPROGRAMMA DEL TORNEO TABELLONE MONTEPREMIed Andreescu scenderanno in campo oggi (lunedì 20 giugno) . Le due giocatrici sono pianificate come quarto ed ultimo match di ...Purtroppo per tutti gli appassionati di tennis che non hanno un abbonamento a Sky o Dazn (che ospitano i canali Eurosport) o a Discovery+, l'incontro non sarà visibile in chiaro gratuitamente, ma solt ...Il songwriter bergamasco anticipa con due tracce, decisamente più pop che in passato, il nuovo disco in uscita in autunno per Edoné Dischi. Temi delle canzoni: il lavoro («quando ho scritto quel brano ...