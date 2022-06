Pubblicità

TV7Benevento : Italian Exhibition Group acquisisce maggioranza di V Group - - fisco24_info : Italian Exhibition Group acquisisce maggioranza di V Group: (Adnkronos) - Società organizzatrice della manifestazio… - marcoforc : @IEGexpo acquisisce #MyplantGarden @sole24ore - TV7Benevento : Fiere: Italian Exhibition Group acquisisce maggioranza di V group - - marcoforc : #Fiere, @IEGexpo acquisisce il 75% delle quote di V Group -

Il Sole 24 ORE

Ieg -Group acquisisce il 75% delle quote di V Group Srl, società organizzatrice della manifestazione fieristica Myplant & Garden. Myplant & Garden, nata nel 2015, è la più importante ...Ieg -Group acquisisce il 75% delle quote di V Group Srl, società organizzatrice della manifestazione fieristica Myplant & Garden. Myplant & Garden, nata nel 2015, è la più importante ... Italian Exhibition Group acquisisce Myplant & Garden (Adnkronos) – Ieg – Italian Exhibition Group acquisisce il 75% delle quote di V Group Srl, società organizzatrice della manifestazione fieristica Myplant & Garden. Myplant & Garden, nata nel 2015, è l ...Tutto pronto al quartiere fieristico di Rimini: dal 24 giugno al 3 Luglio 2022 per le Finali Nazionali Summer Edition, quando atleti, società, espositori e appassionati si raduneranno all'interno del ...