In dubbio se iniziare a praticare yoga? L'esperta spiega perché non è una cattiva idea iniziare a praticarlo (Di martedì 21 giugno 2022) L'appuntamento è fissato ogni anno per il 21 giugno, solstizio d'estate, per praticare tutti assieme asana, meditazione e respirazione. La Giornata Internazionale dello yoga, istituita nel 2014 dall'ONU sul sostegno dell'allora Primo Ministro indiano Narendra Modi, coinvolge 170 paesi in tutto il mondo. Ma perché si dovrebbe iniziare a praticare questa disciplina? «perché è un percorso personale e ci vuole coraggio per cominciare a intraprenderlo. È un vero e proprio lavoro che viene fatto tanto sul corpo ma soprattutto sulla mente e su noi stessi» spiega Sayonara Motta, insegnante yoga e CEO & Founder di Fiteducation e Deva yogaMynd School.

