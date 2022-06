Il gruppo parlamentare di Di Maio pronto tra oggi e domani (Di martedì 21 giugno 2022) L’addio è inevitabile e i tempi saranno strettissimi. Stando alle indiscrezioni arrivate da alcune fonti parlamentari all’agenzia Ansa, i “dimaiani” stanno già raccogliendo le firme per costituire un gruppo autonomo alla Camera: il numero minimo è 20 deputati. L’annuncio della nuova formazione attorno al ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, potrebbe essere dato tra oggi e domani. A quanto si capisce, sarà fatto a prescindere da come finirà la mediazione in corso tra governo e Movimento a proposito della risoluzione che sarà messa in votazione subito dopo l’intervento di Mario Draghi di oggi pomeriggio alle 15. I contatti tra Di Maio e i parlamentari più vicini sarebbero diventati più intensi proprio in queste ore. Secondo le fonti di Ansa, tra l’altro, il numero di deputati che ... Leggi su open.online (Di martedì 21 giugno 2022) L’addio è inevitabile e i tempi saranno strettissimi. Stando alle indiscrezioni arrivate da alcune fonti parlamentari all’agenzia Ansa, i “dimaiani” stanno già raccogliendo le firme per costituire unautonomo alla Camera: il numero minimo è 20 deputati. L’annuncio della nuova formazione attorno al ministro degli Esteri, Luigi Di, potrebbe essere dato tra. A quanto si capisce, sarà fatto a prescindere da come finirà la mediazione in corso tra governo e Movimento a proposito della risoluzione che sarà messa in votazione subito dopo l’intervento di Mario Draghi dipomeriggio alle 15. I contatti tra Die i parlamentari più vicini sarebbero diventati più intensi proprio in queste ore. Secondo le fonti di Ansa, tra l’altro, il numero di deputati che ...

