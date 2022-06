Flavio Briatore, il futuro di Nathan Falco è già scritto: cosa succederà quando avrà 14 anni (Di martedì 21 giugno 2022) Flavio Briatore ha rilasciato un’intervista molto intima a Sette del Corriere della Sera dove ha parlato di suo figlio Nathan Falco, avuto dalla precedente relazione con Elisabetta Gregoraci. Dall’intervista si evince che l’imprenditore piemontese ama moltissimo suo figlio ed ha in mente già moltissimi piani importanti per il suo futuro. Flavio Briatore sul figlio: i progetti per il futuro di Nathan Falco Briatore ha spiegato di tenere molto a seguire personalmente il figlio sia nella sua istruzione sia nella sua formazione. Tutto questo anche perché un giorno Nathan erediterà l’impero che ha creato il padre e dovrà esserne all’altezza. “In lui vedo un piccolo ... Leggi su tvzap (Di martedì 21 giugno 2022)ha rilasciato un’intervista molto intima a Sette del Corriere della Sera dove ha parlato di suo figlio, avuto dalla precedente relazione con Elisabetta Gregoraci. Dall’intervista si evince che l’imprenditore piemontese ama moltissimo suo figlio ed ha in mente già moltissimi piani importanti per il suosul figlio: i progetti per ildiha spiegato di tenere molto a seguire personalmente il figlio sia nella sua istruzione sia nella sua formazione. Tutto questo anche perché un giornoerediterà l’impero che ha creato il padre e dovrà esserne all’altezza. “In lui vedo un piccolo ...

Pubblicità

fanpage : Tentiamo di spiegare a Flavio Briatore perché la sua crociata sul costo delle pizze inizia col piede sbagliato ???… - fanpage : Una lezione di pizza 'per spiegare come nasce la pizza e a quali costi'. E pizza gratis ai cittadini presenti. L'id… - veritaeaffari : Per ogni problema ha una soluzione. Non condivisa da tutti, ci mancherebbe, ma si tratta quasi sempre di una rispos… - moneypuntoit : ?? Quanto guadagna Flavio Briatore? Patrimonio e biografia del noto imprenditore ?? - orsu61 : RT @fanpage: Una lezione di pizza 'per spiegare come nasce la pizza e a quali costi'. E pizza gratis ai cittadini presenti. L'idea di Gino… -