50 rana mondiali | Martinenghi si prende l’argento a Budapest

(Di martedì 21 giugno 2022)– Il “principe” sir Adam Peaty si conferma da podio mondiale anche nei 50per un argento che sa di consacrazione dopo il successo nei 100 ottenuto col record italiano di 58?26 per Nicolò. Il 22enne di Varese tocca in 26?48, tre centesimi di troppo rispetto all’americano Nic Fink, già terzo nei 100. Chiude il podio l’altro statunitense Michael Andrew in 26?72. Per Tete, che nei 50 aveva già conquistato alla Duna Arena il bronzo europeo nella primavera del 2021, è l’ennesima dimostrazione del cambio di passo avvenuto dopo i bronzi olimpici nei 100 individuali e nella staffetta mista con i podi iridati che seguono quelli in vasca corta dell’autunno scorso: il bronzo europeo emondiale nei 50, l’oro europeo emondiale nei 100. Ottimo quinto posto per lo ...

Questa volta solo tre centesimi di secondo non hanno permesso a Martenenghi di festeggiare un'altra medaglia d'oro aidi Budapest. Dopo il primo posto nei 100è arrivato comunque un ottimo argento nei 50 della stessa specialità. Questa volta il tuffo ha tradito Martinenghi. Oro per l'americano Nic Fink, ...Bronzo nel sincronizzato per la squadra tecnico Argento per Tete Martinenghi nei 50dopo l'oro ... aidi Budapest vince in volata l'americano Finke (già oro a Tokyo) che si gestisce per ...Niccolò Martinenghi è medaglia d’argento nei 50 rana ai Mondiali di nuoto, a Budapest . Dopo l'oro conquistato nei 100 rana, l’azzurro nella distanza ...Per soli tre centesimi di secondo l'azzurro non è arrivato primo, ottima comunque la medaglia d'argento. Quinto il giovane Cerasuolo.