Victoria De Angelis e Damiano David | sorrisi e complicità | web in delirio

(Di lunedì 20 giugno 2022)Desorridenti e complici nell’ultima foto pubblicata dai Maneskin e il web va in. TraDe, sin dai tempi di X Factor, c’è sempre stato un rapporto speciale. La bassista dei Maneskin e il frontman non hanno mai nascosto di avere un rapporto fraterno L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Pubblicità

moonyremvs : victoria de angelis ha deciso di chiamarmi gay in tutti i modi possibili - annairi47 : RT @sigh_noemii: più di ogni cosa' -damiano david, victoria de angelis - sigh_noemii : più di ogni cosa' -damiano david, victoria de angelis - SereLalita : @ludovicaaaaaa_ Io che ogni volta durante la partita dell’Italia agli europei mi guardavo il video di “Victoria De… - zazoomblog : Victoria De Angelis: reggiseno e gonna l’outfit total black è da infarto - #Victoria #Angelis: #reggiseno #gonna -

Denon riesce a trattenersi e sui social condivide con i fan alcuni momenti dello spettacolo portato in scena con i Maneskin Erano poco più che adolescenti quando si sono conosciuti ...Maneskin,Denuda su Instagram/ La foto elude la censura, ecco comeVictoria De Angelis e Damiano David sorridenti e complici nell’ultima foto pubblicata dai Maneskin e il web va in delirio. Tra Victoria De Angelis e Damiano David, sin dai tempi di X Factor, c’è ...Il fidanzato di Victoria De Angelis era un mistero tra i fan dei Maneskin. In passato sono state molte le voci che ipotizzavano che Vittoria sarebbe stata effettivamente innamorata di Damiano. Ma ques ...