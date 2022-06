Viaggio sul Po in secca (Di lunedì 20 giugno 2022) Il pazzo che, nei giorni scorsi – nell’ultimo fine settimana prima del solstizio d’estate, nel bel mezzo della crisi idrica più grave degli ultimi settant’anni, nel secondo mese di giugno più caldo della storia climatica italiana – avesse deciso di avventurarsi sulle rive del Grande Fiume Po alle tre del pomeriggio, si sarebbe imbattuto solo in tre categorie di irregolari. I vecchi soci della società nautica, stravaccati su delle seggiole di plastica, intenti a guardare quel che resta del loro fiume, resi completamente catatonici dalla canicola. Gruppi di ragazzi finalmente liberi dalla scuola, venuti a prendere il sole nella parte di greto rimasta senz’acqua e trasformata in spiaggia (ombrelloni e cigni giganti gonfiabili rendono il tutto ancor più surreale). E infine: qualche cronista, palesemente disorientato, mandato dal suo giornale a scattare qualche fotografia e a ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 20 giugno 2022) Il pazzo che, nei giorni scorsi – nell’ultimo fine settimana prima del solstizio d’estate, nel bel mezzo della crisi idrica più grave degli ultimi settant’anni, nel secondo mese di giugno più caldo della storia climatica italiana – avesse deciso di avventurarsi sulle rive del Grande Fiume Po alle tre del pomeriggio, si sarebbe imbattuto solo in tre categorie di irregolari. I vecchi soci della società nautica, stravaccati su delle seggiole di plastica, intenti a guardare quel che resta del loro fiume, resi completamente catatonici dalla canicola. Gruppi di ragazzi finalmente liberi dalla scuola, venuti a prendere il sole nella parte di greto rimasta senz’acqua e trasformata in spiaggia (ombrelloni e cigni giganti gonfiabili rendono il tutto ancor più surreale). E infine: qualche cronista, palesemente disorientato, mandato dal suo giornale a scattare qualche fotografia e a ...

