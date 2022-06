Valencia, Dani Olmo aggredito e derubato per strada: fratello ferito (Di lunedì 20 giugno 2022) Dani Olmo ha vissuto una disavventura per le strade di Valencia. Dopo essersi recato da un barbiere, infatti, il calciatore iberico è stato aggredito da un ladro che ha agito in solitaria, dopo aver seguito l’atleta; avendo sottratto un Rolex da 30.000 euro, l’individuo in questione è fuggito a bordo di un mezzo, non prima di una breve colluttazione con il fratello di Olmo, rimasto ferito. Il calciatore attualmente in forza al Lipsia non ha riportato ferite di alcun tipo, soltanto quindi momenti di paura e un orologio oramai perso; le autorità del posto stanno lavorando per riconoscere il ladro ed eventualmente recuperare la ricca refurtiva. Il tutto riportato dal quotidiano Valenciano ‘Las Provincias’, che ha descritto lo scontro tra il ... Leggi su sportface (Di lunedì 20 giugno 2022)ha vissuto una disavventura per le strade di. Dopo essersi recato da un barbiere, infatti, il calciatore iberico è statoda un ladro che ha agito in solitaria, dopo aver seguito l’atleta; avendo sottratto un Rolex da 30.000 euro, l’individuo in questione è fuggito a bordo di un mezzo, non prima di una breve colluttazione con ildi, rimasto. Il calciatore attualmente in forza al Lipsia non ha riportato ferite di alcun tipo, soltanto quindi momenti di paura e un orologio oramai perso; le autorità del posto stanno lavorando per riconoscere il ladro ed eventualmente recuperare la ricca refurtiva. Il tutto riportato dal quotidianono ‘Las Provincias’, che ha descritto lo scontro tra il ...

