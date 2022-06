Ultime Notizie – Omicron 5, Pregliasco: “Come influenza? Messaggio distraente” (Di lunedì 20 giugno 2022) “E’ vero, la gran parte della replicazione” delle nuove sottovarianti di Omicron Come Omicron BA.5 “avviene nelle prime vie aeree”, quelle superiori, “ma questo virus non si è ancora completamente raffreddorizzato. Ci sono anche casi di polmonite e di polmonite interstiziale” e quindi “non è assolutamente da sottovalutare”. Lo precisa all’Adnkronos Salute il virologo Fabrizio Pregliasco, docente all’università Statale di Milano, definendo un “Messaggio distraente” quello che paragona a un’influenza mutanti di Sars-CoV-2 Come Omicron 5, sulla base della sintomatologia rilevata nei Paesi a maggiore diffusione fra cui il Portogallo. “Siamo di fronte a un normale, tendenziale adattamento evoluzionistico” del coronavirus pandemico, ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 20 giugno 2022) “E’ vero, la gran parte della replicazione” delle nuove sottovarianti diBA.5 “avviene nelle prime vie aeree”, quelle superiori, “ma questo virus non si è ancora completamente raffreddorizzato. Ci sono anche casi di polmonite e di polmonite interstiziale” e quindi “non è assolutamente da sottovalutare”. Lo precisa all’Adnkronos Salute il virologo Fabrizio, docente all’università Statale di Milano, definendo un “” quello che paragona a un’mutanti di Sars-CoV-25, sulla base della sintomatologia rilevata nei Paesi a maggiore diffusione fra cui il Portogallo. “Siamo di fronte a un normale, tendenziale adattamento evoluzionistico” del coronavirus pandemico, ...

