Tuttosport – Juve | le cifre dell’operazione Demiral | il comunicato ufficiale

(Di lunedì 20 giugno 2022) 2022-06-19 23:19:25 Torino, l’ultimo titolo di: Lantus rende noti gli accordi sottoscritti con l’Atalanta per il passaggio a titolo definitivo di Merihal club nerazzurro. Un’operazione da 20 milioni di euro e che prevede anche una percentuale del 10% sull’eventuale futura vendita del difensore.nell’ultima stagione ha collezionato 42 presenze con l’Atalanta tra campionato, Champions League, Europa League e Coppa Italia. Guarda la gallery, ‘tesoretto’ dai riscatti: i più importanti bianconeri in prestitoall’Atalanta, ildellaEcco ilpubblicato dalla società bianconera sul proprio sito: ...

Demiral all'Atalanta, il comunicato ufficiale della Juve Ecco il comunicato ufficiale pubblicato dalla società bianconera sul proprio sito: "Juventus Football Club S.p. A. comunica che la Società ..."