Terremoti di magnitudo 6.0 a Taiwan e in Giappone (Di lunedì 20 giugno 2022) Un terremoto di magnitudo 6.0 è stato registrato nella zona orientale di Taiwan. Lo rende noto l’Usgs (United States Geological Survey), aggiungendo che l’epicentro si trova a 38 chilometri da Hualien City ed ha una profondità di 10 chilometri. L’agenzia di stampa Reuters ricorda che più di 100 persone sono state uccise in un terremoto nel sud nel 2016 nell’isola che si trova tra due placche tettoniche. Un terremoto di magnitudo 7,3 ha ucciso più di 2 mila persone nel 1999. Un giornalista dell’AFP inviato a Taipei ha detto di aver sentito tremare la terra. Il terremoto è stato avvertito in tutta l’isola, secondo i media locali. Il traffico della metropolitana nella capitale Taipei è stato brevemente interrotto. Un tremore di minore intensità è stato registrato circa mezz’ora dopo, secondo il servizio meteorologico di ... Leggi su open.online (Di lunedì 20 giugno 2022) Un terremoto di6.0 è stato registrato nella zona orientale di. Lo rende noto l’Usgs (United States Geological Survey), aggiungendo che l’epicentro si trova a 38 chilometri da Hualien City ed ha una profondità di 10 chilometri. L’agenzia di stampa Reuters ricorda che più di 100 persone sono state uccise in un terremoto nel sud nel 2016 nell’isola che si trova tra due placche tettoniche. Un terremoto di7,3 ha ucciso più di 2 mila persone nel 1999. Un giornalista dell’AFP inviato a Taipei ha detto di aver sentito tremare la terra. Il terremoto è stato avvertito in tutta l’isola, secondo i media locali. Il traffico della metropolitana nella capitale Taipei è stato brevemente interrotto. Un tremore di minore intensità è stato registrato circa mezz’ora dopo, secondo il servizio meteorologico di ...

