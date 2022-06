Sicilia, per le regionali nasce il ticket De Luca - Giarrusso (Di lunedì 20 giugno 2022) "Cominciate a tremare". Parola di ticket: Cateno De Luca - Dino Giarrusso. L'ex sindaco di Messina, che ha iniziato ufficialmente la sua campagna elettorale per le regionali Siciliane d'autunno, ha annunciato ieri che in caso di vittoria l'europarlamentare appena uscito dal M5s sarà il suo vice. Confermando una voce che si stava alimentando da settimane, visto che dopo aver abbandonato i Cinque stelle Giarrusso già in più occasioni si era speso in endorsement nei confronti di De Luca. Così il sodalizio politico è diventato realtà. E non è finita qui: perché entro la prossima settimana dovrebbe essere annunciato anche il nome del nuovo partito a trazione meridionale che Giarrusso avrebbe in mente di costituire per raccogliere il bagno di sangue ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 20 giugno 2022) "Cominciate a tremare". Parola di: Cateno De- Dino. L'ex sindaco di Messina, che ha iniziato ufficialmente la sua campagna elettorale per lene d'autunno, ha annunciato ieri che in caso di vittoria l'europarlamentare appena uscito dal M5s sarà il suo vice. Confermando una voce che si stava alimentando da settimane, visto che dopo aver abbandonato i Cinque stellegià in più occasioni si era speso in endorsement nei confronti di De. Così il sodalizio politico è diventato realtà. E non è finita qui: perché entro la prossima settimana dovrebbe essere annunciato anche il nome del nuovo partito a trazione meridionale cheavrebbe in mente di costituire per raccogliere il bagno di sangue ...

