Sabatini | “Prenderei Di Maria con il carretto di Apollo Su Arnautovic…”

Leggi su seriea24

(Di lunedì 20 giugno 2022) Walter, ex direttore sportivo della Salernitana, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Tuttosport. Di seguito un estratto. DI– “Se arriva il Diche ho visto in Italia-Argentina qualche settimana fa allora c’è da divertirsi: io andrei a prenderlo con ildi, sposterebbe di molto gli obiettivi juventini. Sarebbe un altro grande segnale. Non solo per la Champions, ma anche per la Serie A: il campionato ha bisogno di una Juventus competitiva per lo scudetto. Io poi con la Roma me la sono sempre trovata davanti…”. ARNAUTOVIC – “È un giocatore pazzesco. Non era così scontato il suo rendimento, invece ha dimostrato di essere un campione, anche dal punto di vista del carisma e della personalità. Può giocare con tutti, anche con Vlahovic, insieme: per ...