(Di lunedì 20 giugno 2022). Delle parole terribili quelle pronunciate da un uomo di 76 anni che, insieme al suo avvocato, si è recato in commissariatondo di averla. Leggi anche: Tentato femminicidio a: donna picchiata dal compagno e lasciata in una pozza di sangueuccide lae poi confessa tutto al legale: i fatti La tragedia si sarebbe consumata in via Mascagni, nel quartiere Trieste della Capitale. Ilsi sarebbe prima presentato nello studio del suo avvocato ed è qui che ha confessato l’omicidio della. A quel punto il legale ha allertato le forze dell’ordine, recandosi poi con l’uomo al commissariato. Le indagini Subito scattate le indagini. Gli agenti si sono recati presso la casa della coppia e ...

Pubblicità

CorriereCitta : Roma, «ho ucciso mia moglie»: la denuncia choc di un 76enne - veloceolento : @SalLegna @GiorgiaMeloni @FratellidItalia Più sfortunato tipo quelli di #peschieradelgarda o quelli che a Roma hann… - Brumessega1 : RT @AStramezzi: @Angelharleydavi Tempo fa ero a Roma ai Prati a Messa portato da una Prof di Economia Una gran bella persona che voleva ch… - Methamorphose30 : RT @24Mattino: .@paolomieli: 'La morte del broker #Bochicchio a seguito di un incidente in moto a Roma. Dinamica non chiara, tra le ipotesi… - AlessandroLod18 : RT @AStramezzi: @Angelharleydavi Tempo fa ero a Roma ai Prati a Messa portato da una Prof di Economia Una gran bella persona che voleva ch… -

Repubblica Roma

In estate, d'altronde, polizia, vigili e carabinieri devono moltiplicarsi anche in centro storico e sui litorali e i rinforzi di, che pur sono previsti, non sono mai abbastanza. I residenti, da ..., medico scambia tumore per una frattura: Domenico muore a 20 anni . San Pietro Vernotico, ... il secondo e quarto caso fanno riferimento a un infarto che haLuigi Iollo di 32 anni; il terzo ... Femminicidio, uccide la moglie poi va a costituirsi in commissariato Femminicidio a Roma. Un uomo di 76 anni, riferisce Repubblica, si è costituito in un commissariato della Capitale in compagnia del suo ...Una donna è stata uccisa a colpi d'arma da fuoco a Roma, in un appartamento di via Mascagni, vicino il parco delle Valli. La polizia avrebbe fermato un uomo sospettato di essere l'autore del ...